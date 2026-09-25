Canalis a Verissimo: “Corvaglia? Non è successo nulla tra di noi, mi è dispiaciuto tanto”

(Adnkronos) – “Non è successo niente di quello che si scrive sui giornali. La verità è molto più semplice”. Così Elisabetta Canalis, ospite a Verissimo, sabato 26 settembre, parla della fine dell’amicizia con Maddalena Corvaglia, con la quale per anni ha condiviso un legame molto stretto. “Non penso di doverle recriminare niente e lei non penso proprio che debba recriminare niente a me”, spiega, confidando: “Mi è dispiaciuto tanto, eravamo sempre insieme”. E aggiunge: “Quando vedo che le capita qualcosa di bello a livello personale o lavorativo, sono strafelice per lei”. Elisabetta racconta anche il rapporto con l’ex marito Brian Perri, padre di sua figlia Skyler: “Lui è stato la vera ragione per la quale sono rimasta negli Stati Uniti”. E rivela: “Quando ci siamo separati non l’abbiamo neanche detto a casa per un anno”. Una scelta maturata insieme: “Dopo 10 anni ci siamo guardati in faccia e abbiamo pensato che fosse più onesto continuare a volerci bene, ma vivere separati” e chiosa “Ora c’è un rapporto più vero e completo di quello che c’era prima”. Infine, parlando della sua vita sentimentale l’ex velina si definisce “praticamente un’eterna single”, pur non escludendo la possibilità di un nuovo amore: “Mi risposerei, ma se mi sentisse mia figlia…”. “Lei – racconta con ironia – è giudice supremo, però ci vede sempre giusto”. E aggiunge: “Se domani trovassi l’uomo della mia vita, mi battesse il cuore, fossi felice, non mi precluderei niente”.

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