Camera, candidato del centrodestra Roscioli vince le suppletive a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Quando sono state scrutinate 263 sezioni su 487, alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria è ampiamemte in testa il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 53,62%. Segue al 36,04% Francesco Antonio Benedetto del centrosinistra, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale con Vannacci è al 9,02% e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare all’1,32%.

Su X, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto

commenta con “Vittoria!” e un video dei festeggiamenti.

– Foto ufficio stampa Roberto Occhiuto –

(ITALPRESS).