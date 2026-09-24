Caltanissetta. Tra Estate e Autunno, la serata per sostenere i progetti della cooperativa ConSenso cambia location

Caltanissetta, 24 settembre 2026 – La serata “Tra Estate e Autunno”, promossa dal ristoratore nisseno Michele Tornatore insieme alla cooperativa sociale ConSenso, cambia sede a causa delle previsioni meteo che annunciano pioggia. L’iniziativa, pensata per accompagnare l’avvio del nuovo anno sociale 2026/27 e sostenere i percorsi di inclusione portati avanti dalla cooperativa, si terrà domani 25 settembre alle ore 20 al ristorante Sale e Pepe.La cena, con accompagnamento musicale di Manuel Scarano, sostituisce l’apericena inizialmente prevista alla Tenuta Sant’Angela Merici, mantenendo intatto lo spirito dell’incontro: un momento di partecipazione e convivialità. L’occasione rappresenta un’opportunità per sostenere i progetti della cooperativa, in particolare il percorso residenziale dedicato alle persone con autismo Obiettivo Casa, una delle iniziative più significative e attese dalla comunità.Il progetto continua a crescere anche grazie alla collaborazione con I Bambini delle Fate, realtà che coinvolge aziende del territorio in un sostegno continuativo alle attività di inclusione e autonomia promosse da ConSenso.A condividere l’iniziativa sono il movimento La Voce dei Disabili, l’associazione ISPEDD e l’associazione di promozione sociale Noi per la Salute “Tina Anselmi”, realtà impegnate nella promozione di una cultura dell’inclusione e della partecipazione attiva. La loro adesione conferma quanto sia condiviso il bisogno di costruire risposte concrete alle esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie, e rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto da ConSenso negli anni, fatto di percorsi, relazioni e opportunità. Significa anche dare voce a un bisogno che appartiene alla comunità: quello di tante famiglie che guardano al futuro dei propri figli e chiedono risposte capaci di accompagnarli verso una maggiore autonomia, partecipazione e qualità della vita.La serata segna simbolicamente il passaggio tra una stagione estiva intensa e ricca di relazioni e un autunno che si apre con nuove prospettive, nuovi progetti e un impegno rinnovato verso le famiglie e la comunità. Ritrovarsi al ristorante Sale e Pepe diventa così un modo per salutare ciò che è stato e per guardare avanti con fiducia, nonostante il cambio di sede reso necessario dal meteo.Al momento della prenotazione sarà possibile concordare un menù dedicato per persone celiache, così da garantire un’esperienza attenta alle esigenze alimentari di tutti i partecipanti.Per informazioni e prenotazioni: 328 2803076.