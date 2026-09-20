Caltanissetta, “Sicilia nel Cuore” non si ferma: viale Regina Margherita fa festa anche con il meteo ballerino, stasera gran finale con Francesco D’Aleo

Le nuvole, la pioggia e qualche inevitabile apprensione nel pomeriggio. Poi, con l’arrivo della sera, ancora una volta Caltanissetta ha risposto presente.

Anche la seconda giornata di “Sicilia nel Cuore – Festa delle Eccellenze Nissene” ha riportato tanta gente in viale Regina Margherita, confermando il successo della serata inaugurale che aveva visto protagonista Fred De Palma.

Il meteo aveva rappresentato la grande incognita della giornata. La pioggia caduta nelle ore precedenti aveva fatto temere che potesse condizionare l’appuntamento, ma alla fine la voglia di musica e di stare insieme ha avuto la meglio. Giovani, famiglie e persone di ogni età sono tornati a riempire il viale, regalando alla seconda notte della manifestazione una bella atmosfera di festa.



Protagoniste sul palco DJ Alma & Amélie, per l’appuntamento con RTL 102.5 e Radio Zeta. Musica, ritmo e divertimento hanno accompagnato una serata vissuta intensamente dal pubblico, con viale Regina Margherita trasformato ancora una volta in una grande pista a cielo aperto.

E a lasciarsi coinvolgere dal clima della serata sono stati anche gli amministratori presenti. Tra la gente c’erano il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, nella doppia veste di primo cittadino e presidente del Libero Consorzio Comunale, il presidente del Consiglio comunale Gianluca Bruzzaniti, in questa occasione nella veste di consigliere del Libero Consorzio delegato a Turismo e Spettacolo, e l’assessore comunale agli Eventi e allo Spettacolo Toti Petrantoni.

Nei pressi del palco sono stati visti anche loro ballare e divertirsi insieme al pubblico, dentro un clima informale e partecipato che probabilmente rappresenta una delle immagini più efficaci per raccontare la riuscita della serata: amministratori e cittadini mescolati nella stessa festa, accomunati dalla musica e dalla voglia di vivere il centro della città.



Superata dunque anche l’incognita del maltempo, “Sicilia nel Cuore” si prepara adesso al suo ultimo atto. E questa sera, domenica 20 settembre, si gioca decisamente in casa.

Sul palco di viale Regina Margherita salirà infatti Francesco D’Aleo, artista nisseno al quale è affidata la chiusura della tre giorni. Un ritorno davanti al pubblico della propria città che rende inevitabilmente particolare l’ultimo appuntamento della manifestazione.



D’Aleo porta con sé un repertorio che gli ha permesso negli anni di raggiungere un pubblico ben oltre i confini della Sicilia. E il brano simbolo resta “Bella bionda”, realizzato insieme a Daniele De Martino e diventato un autentico fenomeno sul web, con il video che ha superato la soglia dei 100 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Questa sera quella canzone avrà inevitabilmente un sapore diverso. Sarà cantata a Caltanissetta, davanti alla gente della città dalla quale D’Aleo proviene, e si annuncia come uno dei momenti più attesi dell’intera serata.

Dopo Fred De Palma e dopo una seconda notte capace di vincere anche la sfida con un meteo incerto, “Sicilia nel Cuore” arriva dunque al gran finale.

E per chiudere ha scelto un nisseno. Francesco D’Aleo torna a casa e questa sera viale Regina Margherita è pronto a cantare con lui.