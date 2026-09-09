Caltanissetta, “September Morn”: il 12 settembre musica ed emozioni con Luigi Scarnato e Fabio Maida

Sarà “September Morn”, titolo ispirato al celebre brano di Neil Diamond del 1979, la serata in programma il 12 settembre, inserita nel calendario 2026 del “Settembre è Nisseno”.L’appuntamento nasce dalla collaborazione tra CUORE CHIARO APS e il Comune di Caltanissetta, con l’obiettivo di proporre al pubblico una nuova formazione musicale: SAXCORD, duo composto da Luigi Scarnato e Fabio Maida.Scarnato, noto a Caltanissetta per la sua attività di cardiologo e per il ruolo di presidente di CUORE CHIARO APS, associazione di cardiosimpatici impegnata nella promozione di iniziative preventive, divulgative ed educazionali, ha negli anni affiancato alla professione medica una consolidata passione per la musica, diventando un sassofonista conosciuto anche nel panorama siciliano. Le attività promosse da CUORE CHIARO hanno infatti sempre trovato nella musica e nell’intrattenimento una preziosa cornice per veicolare messaggi di prevenzione e sensibilizzazione.Al suo fianco Fabio Maida, laureato in chitarra classica e Lettere moderne e allievo del celebre chitarrista Alirio Diaz, con il quale ha avuto modo di perfezionarsi.

Nel corso della sua carriera ha suonato per importanti associazioni ed enti, in Italia e all’estero, con diverse formazioni e anche in orchestra, ottenendo importanti riconoscimenti. Negli ultimi anni ha inoltre approfondito lo studio della chitarra elettrica e attualmente è docente di chitarra classica ed elettrica presso la scuola nissena di musica Officine Sonore.Il progetto SAXCORD si arricchirà, per buona parte del repertorio, della collaborazione di alcuni tra i più noti musicisti nisseni: Giulio Vinci alle tastiere, Aurelio Cerami al basso elettrico e Sandro Giglio alla batteria.Il repertorio attraverserà diverse stagioni e sonorità della musica italiana e internazionale, spaziando dai grandi protagonisti della musica leggera e rock italiana — Gino Paoli, Ornella Vanoni, Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Riccardo Cocciante, Zucchero, tra gli altri — fino al pop e rock internazionale, con brani legati ad artisti come Elton John, Stevie Wonder, Radiohead, Pink Floyd, Eagles, Carlos Santana ed Eric Clapton.L’appuntamento è fissato per venerdì 12 settembre, alle ore 21, al Largo Barile di Caltanissetta. L’accesso sarà libero e gratuito, con posti a sedere disponibili fino ad esaurimento.La realizzazione tecnica del palco e il service audio-video saranno curati da Art&spettacoli di Michele Territo, mentre il progetto grafico è firmato da COMUNICA di Carmelo Bellavia.