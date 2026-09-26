Caltanissetta omaggia San Michele con “La linea sacra dei Madonnari”: sette artisti nel cuore della città

CALTANISSETTA – Un omaggio a San Michele Arcangelo attraverso l’arte dei Madonnari, nel segno della fede, della tradizione e della partecipazione. In vista del 29 settembre, giorno dedicato al Patrono di Caltanissetta, il calendario di “Settembre è Nisseno” si arricchisce di un nuovo appuntamento: “La linea sacra dei Madonnari”, in programma dal 27 al 29 settembre.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Caltanissetta e dall’assessorato guidato da Toti Petrantoni, su proposta dell’Associazione VivArte APS, e vedrà protagonisti sette artisti chiamati a realizzare altrettante opere dedicate a San Michele.

Il momento centrale della manifestazione è previsto domenica 27 settembre, dalle 9 alle 23, in piazza Michele Tripisciano, alla Badia, dove il pubblico potrà assistere dal vivo alla creazione delle opere. I Madonnari daranno vita a un percorso che richiama idealmente la suggestiva Linea Sacra di San Michele, che unisce sette luoghi di culto dedicati all’Arcangelo, dall’Europa fino alla Terra Santa.



Una cornice, quella di piazza Michele Tripisciano, che negli ultimi tempi sta andando incontro a un progressivo percorso di valorizzazione. Raccolta nel cuore del centro storico, la piazzetta si presenta oggi come una piccola oasi urbana, caratterizzata dal verde e particolarmente curata. Un risultato al quale contribuiscono anche i residenti del quartiere e le attività commerciali circostanti, che si adoperano per mantenere pulito e decoroso lo spazio e per prendersi cura del verde che lo caratterizza.

A rafforzarne il legame con la storia e le tradizioni nissene c’è anche il caratteristico chiosco che ospita l’esposizione permanente di tre “Varicedde” del Mercoledì Santo, iniziativa realizzata lo scorso anno dall’Associazione Piccoli Gruppi Sacri. Un ulteriore elemento identitario che rende la piazzetta particolarmente adatta ad accogliere manifestazioni culturali e popolari come quella dei Madonnari.

Uno spazio che può diventare sempre più anche luogo d’incontro tra generazioni, dove i più grandi possono accompagnare i bambini alla scoperta delle tradizioni e dei simboli della città. La presenza delle Varicedde e, adesso, la realizzazione dal vivo delle opere dedicate a San Michele offrono infatti occasioni semplici e immediate per trasmettere ai più piccoli la memoria e l’identità nissena.



A presentare l’iniziativa è stato anche l’assessore Toti Petrantoni, che in un post ha sottolineato il particolare significato dell’appuntamento. «Quando pensavamo che il nostro Settembre Nisseno fosse ormai arrivato alle battute finali, arriva un altro appuntamento che, per il suo significato, sento particolarmente vicino. Un appuntamento che mette insieme arte, tradizione e religiosità».

Alle sette opere realizzate dagli artisti se ne affiancherà idealmente un’ottava, pensata per coinvolgere direttamente la comunità. Una tela libera sarà infatti messa a disposizione di bambini, ragazzi, famiglie e cittadini, che potranno prendere un gessetto e lasciare un disegno, una frase o una firma.

«Ci sarà una ottava tela, libera, sulla quale tutti potranno lasciare il proprio segno – spiega Petrantoni –. Bambini, ragazzi, famiglie, cittadini: tutti potranno prendere un gessetto e disegnare, scrivere, firmare».

Dopo la realizzazione dal vivo, il percorso continuerà il 28 e 29 settembre nel Chiostro di Palazzo del Carmine, dove saranno esposte le opere dei Madonnari, accompagnando così Caltanissetta fino alla giornata dedicata al suo Santo Patrono. È prevista inoltre una mostra temporanea degli artisti nella sede di VivArte APS, in corso Vittorio Emanuele II.



“La linea sacra dei Madonnari” diventa così uno degli ultimi tasselli di un settembre particolarmente ricco di iniziative. «Un settembre che continua ad allungarsi, che continua a sorprenderci e che, appuntamento dopo appuntamento, ci sta regalando un motivo in più per vivere la nostra città», sottolinea Petrantoni.

L’assessore riconduce il risultato soprattutto al lavoro collettivo che ha accompagnato l’organizzazione delle diverse manifestazioni, ringraziando associazioni, artisti, volontari, uffici comunali e quanti hanno contribuito alla loro realizzazione. Dietro ogni appuntamento, rimarca Petrantoni, ci sono «persone, idee, sacrifici e tanta voglia di fare».

E mentre il mese si avvia alla conclusione proprio con i giorni dedicati a San Michele Arcangelo, Petrantoni affida al suo post una frase che racchiude lo spirito dell’intero cartellone: «E mentre settembre sta per salutarci, Caltanissetta non smette di raccontarsi».