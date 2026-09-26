Caltanissetta, il 27 e il 28 settembre ultimi due appuntamenti della stagione teatrale per bambini “La Fabbrica del Teatro”: in scena gli spettacoli inediti “Hope” e “Mistery Show”

CALTANISSETTA – Cala il sipario sulla stagione teatrale per bambini “La Fabbrica del Teatro”, promossa dalla teatreria “Salto nel Vuoto” di Stefania Zigarella, in collaborazione con l’associazione culturale “Allunaggio” di Palermo. Gli ultimi due appuntamenti sono previsti per il 27 e il 28 settembre, alle ore 18:30, nella sede della teatreria, al Centro sportivo “Il Poggio” in via Cusmano snc, Caltanissetta. Ad andare in scena due compagnie di alto livello che accompagneranno il pubblico lungo un cammino fatto di emozioni, di sorrisi e di passione, utilizzando il teatro come strumento di scoperta e come guida di crescita.

«Il teatro è uno strumento prezioso – dichiara Stefania Zigarella, presidente di Salto nel Vuoto –. Ci dimostra che non sempre la parola è utile e indispensabile per comunicare. Il nostro corpo parla per noi, il suo linguaggio instancabile ci dice sempre qualcosa in più, che spesso le parole non sanno tradurre.»

Domenica, 27 settembre, la compagnia Décalé incanterà bambini e adulti con lo spettacolo inedito “Hope”, di Noemi Quattrocchi; con la regia di Andrea Saitta e con Gaia Bevilacqua. Le scene e i costumi affidati ad Alessandra Bruno, la ricerca musicale di Andrea Saitta; disegno luci di Fiorenza Dado.

Attraverso i temi dell’ambientalismo, della diversità e dell’amicizia, tra marionette, clown e mimi, gli attori racconteranno la storia di Yle e Giulia, che arrivano nella loro nuova casa con la voglia di realizzare un sogno: avere un giardino bello, ordinato e perfetto. Ben presto, tuttavia, scoprono che quel piccolo spazio verde è già abitato da una moltitudine di creature: formiche instancabili, bruchi curiosi, talpe laboriose, api preziose e uccelli sempre in movimento. Ognuno di loro svolge un ruolo importante e contribuisce a mantenere vivo l’equilibro del giardino.

Tra incontri buffi, momenti divertenti e sorprese inaspettate, le due protagoniste imparano, grazie anche all’intervento di Carlo il giardiniere, che la natura non è fatta per essere controllata; ma conosciuta, osservata e rispettata.

Lo spettacolo accompagnerà i bambini in una storia semplice e coinvolgente, alla scoperta del valore della biodiversità, dell’ascolto e della convivenza. Un racconto leggero e partecipativo che invita a guardare il mondo con occhi curiosi e a comprendere che anche le creature più piccole, insolite o apparentemente fastidiose possono essere indispensabili per la vita di tutti.

Lunedì, 28 settembre, a chiudere il cartellone della stagione teatrale sarà la compagnia “Fantaboschio’s Theatre” con “Mistery Show”. Uno spettacolo inedito con protagoniste le maestre della scuola “Il Fantaboschio”, realizzato da Stefania Zigarella, e che prenderà il piccolo pubblico per mano per condurlo in un mondo fatto di magia, amore e voglia di mettersi in gioco.

«Le maestre de Fantaboschio vanno in scena per la prima volta in formazione compatta con scene di clownerie strutturate per divertire e divertirsi – continua Stefania Zigarella –, ma dietro il lavoro di Mistery Show c’è un messaggio importante: mettersi in gioco, provare e misurarsi deve essere non un consiglio, non solo un insegnamento, bensì un esempio. Solo attraverso l’esempio si ottengono gli insegnamenti più duraturi, solo così si costruiscono quei ricordi che rimarranno sempre nel cuore – conclude –. Le maestre accompagneranno i bambini in un percorso di sketch grazie al quale i bambini dovranno allenare la loro attenzione al dettaglio.»

Per l’occasione, domenica 27 settembre e lunedì 28 settembre, alle ore 18:00 i bambini potranno conoscere le attività proposte dalla teatreria “Salto nel Vuoto”, partecipando ai laboratori di teatro, di giocomusica, di lettura e scrittura creative, e di arte.

Per informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti: 3926083043