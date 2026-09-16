Caltanissetta. Il 18 settembre presentazione al Foyer “M° Giuseppe Pastorello” dell’evento musicale “Cuore Siciliano, Battito Jazz”

CALTANISSETTA. venerdì 18 settembre 2026 alle ore 11, nel Foyer “M° Giuseppe Pastorello” del Teatro Margherita di Caltanissetta (ingresso da Corso Umberto I, 134) si terrà la conferenza stampa di presentazione della II edizione della manifestazione musicale “Cuore Siciliano, Battito Jazz”.
Alla presentazione verrà illustrato il calendario dei concerti, i curricula dei tre artisti che si esibiranno e le modalità di accesso al Centro Culturale Michele Abbate (ingresso libero ma con possibilità di prenotazione del posto a sedere). Saranno presenti: il presidente dell’associazione “The Bridge Jazz Club” Giuseppe Miraglia, l’assessore agli eventi del Comune di Caltanissetta Salvatore Petrantoni, il consigliere del Libero consorzio comunale di Caltanissetta Gianluca Bruzzaniti, il presidente del Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta Andrea Milazzo, il presidente della Pro Loco Caltanissetta Luca Miccichè. (Foto di repertorio)