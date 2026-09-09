Salute

Ocse, Italia tra big europei dello spazio, bilancio cresciuto a 1.968,2 mld in 2025

Redazione

Ocse, Italia tra big europei dello spazio, bilancio cresciuto a 1.968,2 mld in 2025

Mer, 09/09/2026 - 12:15

Condividi su:

“L’Italia è una delle principali nazioni spaziali europee. Con il lancio del San Marco 1 nel 1964, è diventata il quinto Paese a mettere in orbita un satellite e rimane uno dei tre maggiori contributori dell’ESA”: è quanto si legge nella scheda consacrata all’Italia del rapporto sull’economia spaziale 2026, pubblicato dall’Ocse a pochi giorni dal summit internazionale sullo spazio di Parigi.

“L’Italia – prosegue l’Ocse – vanta solide competenze industriali nei settori del trasporto spaziale, dell’osservazione della Terra, delle telecomunicazioni, delle infrastrutture per l’esplorazione e dei servizi a valle (downstream), anche grazie alla famiglia di lanciatori Vega/Vega-C e alle capacità di osservazione della Terra a duplice. L’ESRIN, il centro dell’ESA dedicato all’osservazione della Terra, ha sede a Frascati e supporta le operazioni delle missioni di osservazione della Terra, lo sfruttamento dei dati uso, le attività legato al vettore Vega e le funzioni di difesa planetaria”.

Nel 2025, precisa l’Ocse, “il budget italiano per le attività spaziali civili ha raggiunto i 2.224,1 miliardi di dollari (1.968,2 miliardi di euro), registrando un incremento in termini reali rispetto al biennio 2023-2024 e superando i livelli pre-COVID”. Secondo l’organismo, “tale dato riflette importanti sviluppi strategici, in particolare il pacchetto di ripresa economica post-COVID-19 per il periodo 2022-2026, l’aumento degli impegni finanziari verso l’Agenzia Spaziale Europea e nuove iniziative nazionali. L’osservazione della Terra ha rappresentato la principale voce di spesa nel 2025”

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta