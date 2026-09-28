Caltanissetta, al ‘Michele Abbate’ musica, emozione e successo per “September Morn” con il Duo SaxCord Luigi Scarnato e Fabio Maida

È stata una serata di musica, emozioni e grande partecipazione quella di ieri al Centro Culturale “Michele Abbate” di Caltanissetta, dove il Duo SaxCord, formato da Luigi Scarnato e Fabio Maida, è tornato sul palco con “September Morn”, dopo il debutto di qualche settimana fa a Largo Barile, interrotto dalla pioggia.

Questa volta il maltempo non ha fermato la musica. E il pubblico ha risposto con entusiasmo, riempiendo il Centro Culturale e accompagnando con attenzione e partecipazione l’intero spettacolo.

“September Morn”, ispirato al celebre brano di Neil Diamond, ha proposto l’incontro tra il sax di Luigi Scarnato e la chitarra di Fabio Maida, arricchito dalla presenza di Giulio Vinci alle tastiere, Aurelio Cerami al basso e Sandro Giglio alla batteria.

Una formazione che ha dato al progetto una dimensione sonora più ampia, costruendo una serata capace di alternare momenti di grande intensità musicale a passaggi più intimi e suggestivi.

Il pubblico ha accolto con particolare calore le interpretazioni dei musicisti, sottolineando con applausi e partecipazione una performance che ha confermato la forza del progetto nato dall’incontro artistico tra Scarnato e Maida.

Per Luigi Scarnato, cardiologo nisseno e musicista per passione, il sassofono rappresenta da anni una parte importante del proprio percorso personale e artistico. Al suo fianco Fabio Maida, chitarrista classico e docente, con una formazione costruita anche attraverso gli studi con il celebre chitarrista Alirio Diaz e una lunga attività concertistica in Italia e all’estero.

La serata di ieri ha così rappresentato non soltanto il recupero di un appuntamento rinviato per il maltempo, ma una vera conferma dell’interesse suscitato dal progetto. Dopo il sold out della prima data, “September Morn” ha nuovamente incontrato il favore del pubblico nisseno, regalando al Centro Culturale “Michele Abbate” una serata all’insegna della musica dal vivo e della condivisione.

Un successo che premia il lavoro dei musicisti e restituisce alla città un’altra occasione per vivere la cultura attraverso la musica.