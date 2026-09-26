Calcio. Gran successo per la prima edizione del “Trofeo Città di Vallelunga Pratameno”

Gran successo per la prima edizione del “Trofeo Città di Vallelunga Pratameno”, una manifestazione che ha saputo unire sport, entusiasmo e partecipazione, regalando una serata di festa all’intera comunità. In campo le squadre protagoniste si sono affrontate con grande agonismo, ma sempre nel segno della correttezza e dei valori dello sport. A fare da cornice all’evento è stata una bella partecipazione di pubblico, con tifosi, famiglie e appassionati che hanno seguito con entusiasmo le diverse sfide del triangolare.

La manifestazione ha rappresentato anche un’importante occasione per valorizzare il calcio locale e creare un momento di aggregazione per la comunità. Gli organizzatori hanno ringraziato l’ ASD Vallelunga e le squadre ospiti Asd Lercara e ASD Don Bosco di Mussomeli per la partecipazione, gli atleti, gli arbitri e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

“Il successo di questa prima edizione pone le basi per trasformare il “Trofeo Città di Vallelunga Pratameno” in un appuntamento sportivo destinato a diventare una tradizione annuale. Una serata di calcio e di festa che ha lasciato un ricordo positivo e che ha dimostrato ancora una volta quanto lo sport possa essere un importante strumento di aggregazione e valorizzazione della comunità”, hanno concluso il sindaco Rosa Izzo e l’assessore allo sport Silvio Zuzzè.