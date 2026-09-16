Ascolti tv, 15 settembre: ‘Super Karaoke’ su Canale5 vince in prime time col 13,7% bene l’italvolley su Rai2

(Adnkronos) – Nella serata di ieri 'Super Karaoke' su Canale5 vince in prime time con 1.507.000 telespettatori e uno share del 13,7%. Secondo gradino dal podio per 'Il Giovane Montalbano 2' in replica su ha Rai1 che hainteressato 2.274.000 telespettatori (15,2% di share). Terzo posto per la partita degli Europei di Pallavolo Maschile – Repubblica Ceca-Italia su Rai2 che ha raggiunto 1.794.000 telespettatori (10,2% di share). A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: su La7 'DiMartedì' (1.106.000 telespettatori, 7,7% di share), su Italia1 la partita di Coppa Italia – Fiorentina-Pisa (1.061.000 telespettatori, 6% di share), su Rete4 'Verità Nascoste' (888.000 telespettatori, 7,6% di share), su Tv8 'X Factor' (637.000 telespettatori, 4,6% di share), sul Nove 'Geopop Racconta' (387.000 telespettatori, 3.1% di share) e su Rai3 'Filorosso' (343.000 telespettatori, 2,6% di share), In access prime time: Su Canale5, dopo 'Gira La Ruota della Fortuna' (3.758.000 telespettatori, 20,2% di share), 'La Ruota della Fortuna' ha ottenuto 4.368.000 telespettatori pari al 23% di share mentre su Rai1 'Affari Tuoi' ha raggiunto 3.657.000 telespettatori (19,3% di share).

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