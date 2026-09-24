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America’s Cup, sul lungomare Caracciolo arriva il ‘pontone’, l’isola che c’è verso Napoli 2027

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America’s Cup, sul lungomare Caracciolo arriva il ‘pontone’, l’isola che c’è verso Napoli 2027

Gio, 24/09/2026 - 11:08

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(Adnkronos) –
Un 'pontone' sul lungomare Caracciolo, in dialogo con la Colonna Spezzata, per cambiare il volto del mare di Napoli in vista dell’America’s Cup 2027. È il nuovo spazio ideato e realizzato da Sport e Salute: un’isola sull’acqua, nuovo punto di incontro tra terra e mare, sport e città. Qui, mentre gli AC40 volano sul Golfo, nasce un luogo che non c’era, pensato per accogliere persone, emozioni e storie e per creare un nuovo punto di relazione tra la città e il mare. Il 'pontone' di 37 metri x 30 e un peso di mille tonnellate, sarà all'altezza sull’acqua di 1 metro, sarà posizionato all’altezza dell’acquario e già utilizzato in occasione della regata preliminare dell’America’s Cup in programma a Napoli da domani al domenica 27. È dalla visione dell’Amministratore Delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris che comincia il viaggio verso l’America’s Cup 2027. Verso un’isola che c’è. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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