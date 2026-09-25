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America’s Cup, dal 25 al 27 settembre le regate preliminari in diretta su Sky Sport

AdnKronos

America’s Cup, dal 25 al 27 settembre le regate preliminari in diretta su Sky Sport

Ven, 25/09/2026 - 10:05

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(Adnkronos) – Torna lo spettacolo dell’America’s Cup su Sky e in streaming su Now. Da domani, venerdì 25 a domenica 27 settembre, il Golfo di Napoli ospiterà la seconda Preliminary Regatta della stagione, dopo l’esordio di maggio a Cagliari. Un evento che rappresenta un importante banco di prova per i team in vista della prossima edizione della competizione velica più prestigiosa e antica al mondo, la Louis Vuitton America’s Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027 e in diretta su Sky Sport. In acqua saranno protagonisti sei team e nove imbarcazioni. I padroni di casa di Luna Rossa, i detentori del trofeo di Emirates Team New Zealand e il team britannico GB1 schiereranno due equipaggi ciascuno. Completano la flotta gli svizzeri di Alinghi, i francesi di La Roche-Posay Racing Team e American Racing Challenger Team Usa. Le regate si disputeranno a bordo degli spettacolari AC40, imbarcazioni foiling capaci di superare i 40 nodi di velocità. 
Sky Sport garantirà un’ampia copertura editoriale dell’evento che sarà trasmesso integralmente su Sky Sport Max, accompagnando gli appassionati attraverso il racconto delle regate preliminari. A guidare la narrazione della competizione sarà Guido Meda, voce di riferimento dell’America’s Cup su Sky, affiancato in telecronaca da Giovanni Bruno e dall’ex olimpionica Flavia Tartaglini. Sandro Donato Grosso seguirà invece l’evento sul campo, con collegamenti, interviste e aggiornamenti in tempo reale. La copertura sarà arricchita da momenti di approfondimento dedicati, con studi pre e post gara in programma da venerdì a domenica, in concomitanza con le dirette delle prove in mare.  
Alla conduzione Francesca Piantanida, insieme a Giulia Fava, velista e vincitrice della Women’s America’s Cup con Luna Rossa nel 2024, per offrire analisi tecniche, commenti e contenuti esclusivi. Ampio spazio all’evento anche su Sky Sport 24, con notizie, approfondimenti, interviste e highlights, oltre che sui canali social ufficiali di @SkySport, sul sito skysport.it e sulla App Sky Sport. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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