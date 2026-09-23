Altra aggressione a una docente, è stata sventata: bloccato 14enne, voleva vendicarsi della bocciatura

Lamezia Terme, uno studente di 14 anni è stato fermato dai carabinieri dopo che, secondo le informazioni riportate dal quotidiano La Gazzetta del Sud, avrebbe pianificato l’aggressione con un coltello nei confronti della propria professoressa di italiano. Il ragazzo frequenta l’istituto comprensivo Nicotera Costabile.
L’ipotesi investigativa ruota attorno ad alcuni messaggi scambiati online all’interno di un gruppo Telegram. Sarebbero stati proprio quei contenuti, intercettati dai militari, a far emergere il progetto di colpire l’insegnante. Nel testo disponibile non vengono precisati il momento in cui il piano sarebbe stato organizzato né le circostanze operative del fermo.
Il possibile movente
Alla base del rancore dello studente ci sarebbe una bocciatura subita nell’anno precedente. Si tratta, allo stato delle informazioni riferite, della possibile motivazione maturata nei confronti della docente, indicata come destinataria dell’aggressione. Non sono riportate dichiarazioni della professoressa, della famiglia del ragazzo o dell’istituto scolastico.
L’intervento dei carabinieri avrebbe quindi consentito di bloccare il 14enne prima che l’azione ipotizzata potesse concretizzarsi. Il racconto non riferisce di feriti né di un’aggressione già avvenuta e non fornisce ulteriori dettagli sugli eventuali provvedimenti adottati dopo il fermo.
Il caso di Lamezia Terme si inserisce nel dibattito sugli episodi di violenza che coinvolgono il mondo della scuola. Il testo richiama anche una vicenda avvenuta a Roma, dove uno studente di 13 anni avrebbe aggredito con un coltello un’insegnante. I due episodi vengono accostati, ma le informazioni disponibili non indicano collegamenti tra loro.