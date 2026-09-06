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Allenamento congiunto per Riesi 2002 e Sommatinese: prime indicazioni per i tecnici delle due squadre

Redazione 1

Allenamento congiunto per Riesi 2002 e Sommatinese: prime indicazioni per i tecnici delle due squadre

Dom, 06/09/2026 - 23:07

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Interessante l’allenamento congiunto che Polisportiva Riesi 2002 e Sommatinese hanno svolto a Riesi. I padroni di casa riesini del presidente Davide Schittino e del tecnico Di Francisca (nella foto) si sono imposti 2-1. Un successo rinfrancante per i giallorossi riesini, considerato che la Sommatinese è formazione che milita in Promozione, guidata dall’ex tecnico del Riesi, Salvatore Sammartino.

La partita ha visto il Riesi passare in vantaggio su azione di calcio d’angolo: Ivan Morello ha scelto il tempo perfetto insaccando di testa. La  Sommatinese ha tuttavia trovato il pari, sempre su azione da corner. Infine, a fissare lo score finale dell’allenamento congiunto sul 2-1 finale ci ha pensato il riesino Konimba.

Il tecnico Di Francisca del Riesi, a fine partita s’è detto soddisfatto dell’atteggiamento, della qualità espressa e della crescita mostrata dal gruppo nonostante il poco tempo di lavoro avuto fin qui a disposizione. Una prima uscita che fa ben sperare in chiave futura in vista della nuova stagione sportiva che vedrà il Riesi 2002 militare nel campionato di Prima Categoria.

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