All’aeroporto di Palermo aprono il ristorante “Amore” di Autogrill e il Planeta wine bar

PALERMO (ITALPRESS) – All’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino aprono il ristorante “Amore” di Autogrill e il Planeta wine bar, in collaborazione con Prezzemolo & Vitale, con un’offerta orientata alla valorizzazione del vino e della cultura enogastronomica siciliana.

La nuova area food è inserita “in un confortevole ambiente di circa 400 metri quadrati, con cento posti a sedere – si legge in una nota -, pensato per offrire ai passeggeri un’esperienza di qualità e, al tempo stesso, valorizzare le eccellenze del territorio. L’area si trova al terzo livello dell’aerostazione, passati i controlli di sicurezza, con ingresso dal duty free”.

L’intervento si inserisce nel percorso di riqualificazione e sviluppo commerciale avviato da Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo, con l’obiettivo di migliorare progressivamente la qualità degli spazi e dei servizi e rendere l’esperienza dei passeggeri sempre più coerente con il ruolo internazionale dello scalo. Una trasformazione che Gesap intende accompagnare facendo dell’aeroporto di Palermo non soltanto una delle principali porte di accesso alla Sicilia, ma un luogo capace di anticipare, fin dall’arrivo, e prolungare, fino al momento della partenza, l’esperienza della destinazione.

“È la direzione nella quale vogliamo far evolvere l’aeroporto di Palermo. L’aumento del traffico passeggeri deve essere accompagnato da una crescita altrettanto significativa della qualità dei servizi – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap -. Ristorazione, lounge, retail, innovazione digitale e nuovi spazi per il passeggero non sono attività separate, ma componenti di un unico ecosistema di airport hospitality, che deve accompagnare il viaggiatore lungo tutta la sua permanenza in aeroporto. Vogliamo che l’aeroporto di Palermo sia sempre più moderno e internazionale mantenendo però la propria identità – continua Battisti – Il nostro vantaggio competitivo è proprio la Sicilia. Per questo lo scalo deve diventare anche una vetrina contemporanea delle sue eccellenze: il vino, la gastronomia, la cultura, l’accoglienza e la capacità imprenditoriale del territorio. Qui il viaggio deve incontrare la destinazione. La collaborazione tra Autogrill, Planeta e Prezzemolo & Vitale – conclude il manager di Gesap – dimostra come operatori con competenze diverse, possano concorrere alla costruzione di un’esperienza aeroportuale di qualità. A chi arriva vogliamo offrire il primo incontro con la Sicilia; a chi parte, invece, l’esperienza e il ricordo indelebile del territorio che sta lasciando”.

La progettazione ha puntato “sulla creazione di un ambiente moderno, funzionale e accogliente, con particolare attenzione alla qualità delle finiture, all’articolazione degli spazi e alla riconoscibilità dei due diversi concept, con un’offerta che combina ristorazione, vino e prodotti legati alla tradizione gastronomica siciliana – prosegue la nota -. Sul fronte tecnologico, il nuovo punto ristoro è dotato di nuovi impianti elettrici, di illuminazione, climatizzazione e ricambio dell’aria, idrico-sanitari, progettati per garantire comfort, funzionalità ed efficienza nella gestione degli spazi. Il locale è inoltre integrato con i sistemi aeroportuali di sicurezza e di rivelazione incendi, nell’ambito dell’intervento complessivo di adeguamento e riqualificazione degli spazi”.

– Foto ufficio stampa Gesap –

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