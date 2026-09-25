Alice Mangione ricoverata in ospedale, come sta la comica: “Pensavo fosse una cistite”

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Alice Mangione si trova attualmente ricoverata in ospedale per un'infiammazione ai reni. "Pensavo fosse una cistite invece era un calesse", ha scritto l'attrice e comica a corredo di uno scatto direttamente dal letto di un ospedale. "Vi ricordate che settimana scorsa vi avevo parlato di un sospetto di cistite? Ho un po’ esagerato e ho fatto arrivare l’infiammazione fino ai reni, così da sabato sono ricoverata", ha spiegato Mangione che però ha rassicurato i follower. "Niente di grave davvero, si stanno prendendo cura di me con grandissima attenzione e scrupolosità e presto (prestissimo spero!) sarò fuori", ha scritto ancora la comica.

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