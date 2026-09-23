Alfa Romeo prepara il futuro: un nuovo concept debutta al Salone di Parigi 2026

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Alfa Romeo sceglie il Salone dell'Automobile di Parigi 2026 per mostrare una prima anticipazione concreta del proprio futuro. Dal 12 al 18 ottobre, al Paris Expo Porte de Versailles, il Biscione svelerà un nuovo concept destinato a esprimere la prossima evoluzione stilistica e progettuale del marchio. Per il momento Alfa Romeo mantiene il massimo riserbo. Non sono state diffuse immagini complete, informazioni sulle dimensioni, sulla piattaforma o sul sistema di propulsione. La Casa anticipa però alcuni elementi che hanno guidato la realizzazione del prototipo, costruito attorno a tre temi: Italia, sportività e colore Rosso.



Più che anticipare necessariamente un singolo modello di produzione, il nuovo concept viene descritto come un manifesto della futura identità Alfa Romeo. Al centro rimangono il rapporto tra automobile e guidatore, il piacere di guida e una ricerca stilistica che punta a combinare tecnologia, prestazioni e tradizione italiana. L'Italia rappresenta il riferimento per il design e per quella cura dei dettagli che Alfa Romeo associa alla tradizione sartoriale. La sportività richiama invece il dinamismo e il coinvolgimento al volante, mentre il Rosso diventa il collegamento con la storia del marchio e con il suo patrimonio nelle competizioni. Il prototipo assume particolare importanza in una fase di profonda evoluzione della gamma del Biscione. Senza anticipare ancora quali elementi arriveranno effettivamente sulle vetture di serie, Alfa Romeo conferma infatti che il progetto contiene caratteristiche destinate a raccontare la propria visione del futuro. Per scoprire forme e contenuti bisognerà attendere l'apertura del Mondial de l'Auto. Il concept sarà esposto nel padiglione 4 del centro fieristico parigino, mentre la presentazione ufficiale è programmata per il 12 ottobre alle 10:55. Sarà allora possibile capire quanto questo prototipo anticiperà concretamente il prossimo capitolo della storia Alfa Romeo.

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