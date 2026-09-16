Alessandro Di Battista, quarta notte al Policlinico Gemelli: resta riserbo su salute dell’ex M5S

(Adnkronos) – Ha trascorso la quarta notte al Policlinico Gemelli di Roma Alessandro Di Battista, ricoverato da sabato 12 settembre. Il vicepresidente dell'associazione Schierarsi sta proseguendo le cure dopo il malore accusato il 28 agosto a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage, e il successivo intervento chirurgico eseguito all'Avana. L'ex parlamentare del M5S è arrivato all'Irccs romano sabato mattina, intorno alle 8.20, trasferito in ambulanza dall'aeroporto di Ciampino. Al momento del trasferimento presentava una vistosa fasciatura alla testa. Su richiesta della famiglia, il Policlinico Gemelli

non diffonderà bollettini medici

. Le informazioni disponibili sulle sue condizioni sono quindi molto limitate e provengono esclusivamente da persone vicine all'attivista. Anche i neurochirurghi contattati dall' Adnkronos Salute invitano alla prudenza. "In assenza di dati clinici ufficiali", spiegano, "non è possibile stabilire quali esami o trattamenti siano in corso, né conoscere il reparto in cui Di Battista è ricoverato. Non è quindi possibile formulare ipotesi attendibili sui tempi di degenza, sulle eventuali dimissioni o sul recupero". Per questo, gli specialisti sottolineano "l'importanza di attendere comunicazioni ufficiali prima di qualsiasi valutazione sul quadro clinico". Nel frattempo, l'associazione Schierarsi ha rivolto un appello al rispetto della privacy di Di Battista e della sua famiglia. In un messaggio pubblicato sabato sui social, l'associazione ha chiesto ad "amici, sostenitori e operatori dell'informazione di non recarsi al Policlinico Gemelli, così da consentire a lui e alla sua famiglia di vivere i prossimi giorni nella necessaria tranquillità. Ogni eventuale aggiornamento sarà condiviso nei tempi e nei modi ritenuti opportuni, sempre nel pieno rispetto della volontà di Alessandro Di Battista e in accordo con le persone che gli sono accanto, come è avvenuto finora".

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