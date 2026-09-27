Aggressione con l’acido a un avvocato di Messina, è ancora ricercata l’autrice del gesto

MESSINA (ITALPRESS) – È ancora ricercata la donna di 47 anni accusata di aver aggredito a Messina con una sostanza corrosiva un avvocato. A due giorni dall’episodio, i carabinieri stanno proseguendo le ricerche anche fuori provincia, dopo che la donna, già identificata, avrebbe fatto perdere le tracce. L’aggressione è avvenuta il 25 settembre all’interno dell’auto del legale.

Secondo quanto riferito dalla vittima, la 47enne era stata prelevata alla stazione con l’intenzione di raggiungere lo studio dell’avvocato per esaminare alcuni documenti. Durante il tragitto avrebbe estratto dalla borsa una bottiglia, apparentemente contenente acqua, e avrebbe invece lanciato contro il professionista una sostanza corrosiva, per poi fuggire. Broccio, nonostante le ustioni riportate, è riuscito a raggiungere il proprio studio e a chiedere l’intervento del 118.

Trasportato al Policlinico di Messina, il legale è stato successivamente trasferito al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è ricoverato con ustioni e lesioni che interessano circa il 20% del corpo. Non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini, condotte dai carabinieri con il supporto della Polizia di Stato, proseguono per rintracciare la 47enne e ricostruire tutti gli aspetti della vicenda.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).