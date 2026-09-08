ACI Blueteam lancia Capolavoro, il turismo di lusso parte dal motorsport

(Adnkronos) –

ACI Blueteam ha presentato Capolavoro, il nuovo marchio dedicato al turismo incoming di alta gamma, pensato per offrire alla clientela internazionale esperienze esclusive che uniscono motorsport, territori, ospitalità, cultura e Made in Italy. Il progetto è stato presentato al Circuito Nazionale di Monza in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1, alla presenza di Damon Hill, campione del mondo nel 1996, che sarà protagonista di alcune esperienze internazionali sviluppate insieme a Momentum Experiences. Il progetto Capolavoro punta a trasformare i grandi appuntamenti motoristici italiani in punti di partenza per itinerari personalizzati. Monza, Imola e Misano diventano così porte d’accesso a esperienze legate al design e alla moda di Milano, al Lago di Como, all’enogastronomia, all’artigianato e alla storia dell’automobile italiana.

“Il nostro obiettivo non è semplicemente proporre soggiorni o itinerari, ma costruire esperienze capaci di mettere in relazione ospitalità, cultura, lifestyle, territorio e passione per i motori”, ha dichiarato Carlo Bagnasco, presidente di ACI Blueteam.

Il progetto coinvolgerà una rete di partner italiani e internazionali e vedrà la partecipazione degli Automobile Club provinciali, chiamati a valorizzare luoghi, imprese e storie dei diversi territori. L’obiettivo è sviluppare un’offerta su misura, sopratutto per il pubblico straniero, fondata sull’accesso a esperienze difficilmente replicabili e normalmente non disponibili al pubblico.

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