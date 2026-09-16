A Milano la IX edizione del Premio Giovani Comunicatori

(Adnkronos) – Talento, merito e nuove competenze al centro della IX edizione del Premio Giovani Comunicatori ICCH, che giovedì 17 settembre riunirà a Milano giovani professionisti e studenti insieme a imprese, manager e protagonisti del mondo della comunicazione e dell’informazione. Una serata dedicata alle nuove generazioni e al loro ruolo nel futuro della comunicazione, ma anche al dialogo con le esperienze che hanno contribuito a costruirne la storia. La cerimonia di premiazione si terrà a partire dalle 19.15 presso la Sala Meili del Centro Svizzero e sarà l’occasione per assegnare i riconoscimenti ai vincitori delle cinque categorie della IX edizione e per conferire due premi speciali a Vittorio Feltri, Premio alla Carriera, e Maria Latella, Premio Storytelling. La serata sarà presentata da Davide Maria Desario, direttore di Adnkronos, e prenderà il via con i saluti di Pierangelo Fabiano, segretario generale dell’International Corporate Communication Hub, che introdurrà i lavori ed i risultati raggiunti dalla IX edizione. Durante l’evento ci sarà la proclamazione dei vincitori, uno per la sezione Studenti e uno per la sezione Giovani Professionisti, e con la consegna dei riconoscimenti da parte dei manager delle aziende partner, in rappresentanza delle categorie: Health Education and Awareness, con Amgen, il riconoscimento verrà assegnato sulla base dei progetti capaci di rendere i temi della salute più vicini e rilevanti per le nuove generazioni, attraverso un approccio innovativo alla comunicazione; Brand Activation, con Enel, dedicata alle strategie in grado di rafforzare il rapporto tra brand, pubblico ed esperienza; Media Relations & Digital PR, con Geely, che valorizza l’innovazione nelle relazioni con i media e nella comunicazione digitale; Sport Communication, con Juventus, dedicata alle strategie e ai progetti di comunicazione legati al mondo dello sport; Advocacy, con Unipol, focalizzata sulla capacità della comunicazione di sostenere temi, posizioni e interessi attraverso un dialogo efficace con gli stakeholder. "Il valore del Premio Giovani Comunicatori – sottolinea Pierangelo Fabiano – è nella capacità di mettere in relazione talento e esperienza, creando un confronto concreto tra chi sta costruendo il proprio percorso professionale e chi ha già contribuito a trasformare il mondo della comunicazione. La IX edizione conferma questa vocazione e rafforza una comunità che guarda al futuro senza perdere il legame con la propria storia". Particolarmente significativo sarà il momento della consegna dei due Premi Speciali da parte di Stefano Lucchini, presidente dell’Advisory Board ICCH, pensati per riconoscere il contributo di personalità che hanno lasciato un segno nel mondo della comunicazione e dell’informazione. Il Premio alla Carriera sarà conferito a Vittorio Feltri, giornalista, editorialista e direttore editoriale de Il Giornale, per il contributo offerto nel corso della sua lunga attività professionale al giornalismo italiano e al dibattito pubblico. A seguire, Feltri sarà protagonista di un’intervista a cura del direttore di AdnKronos, che ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera e il suo rapporto con l’evoluzione del giornalismo e dell’informazione. Il Premio Storytelling sarà invece assegnato a Maria Latella, giornalista, conduttrice e autrice, per la capacità di coniugare informazione, approfondimento e racconto, interpretando lo storytelling come strumento di relazione e comprensione. La serata proseguirà con un dialogo con il direttore Desario.

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