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Zelensky “Bloccare componenti di produzione estera per missili russi”

Redazione

Zelensky “Bloccare componenti di produzione estera per missili russi”

Ven, 28/08/2026 - 17:04

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KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – L’Ucraina chiede nuove sanzioni contro le forniture di componenti, apparecchiature e macchinari utilizzati dalla Russia per produrre missili balistici. In un rapporto citato da Volodymyr Zelensky sui social, il capo dell’intelligence della Difesa ucraina Oleh Ivashchenko afferma che Kiev dispone di dati aggiornati sulla produzione russa di missili balistici e sui piani di Mosca per aumentarne i volumi.

“Tutte le forniture di componenti, attrezzature e macchine utensili che la Russia utilizza per produrre missili devono essere completamente bloccate”, ha affermato Zelensky, sottolineando il ruolo dei partner internazionali. “Questa è anche responsabilità dei nostri partner: senza componenti stranieri, i russi non sono in grado di realizzare nemmeno un singolo elemento del loro programma missilistico”, ha concluso.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-

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