Quattro suicidi in un mese, a Niscemi, riattivati servizi di psichiatria e psicologia

Quattro suicidi nell’ultimo mese, a Niscemi (Caltanissetta). Una situazione che preoccupa e che ha spinto l’Asp di Caltanissetta a disporre la riattivazione, da settembre, nella casa di comunità, dell’ambulatorio di psichiatria, una volta a settimana, e di un servizio di psicologia, per venti ore settimanali. Uno psicologo si occuperà solo dei casi di Niscemi. “Lo abbiamo chiesto con forza – dice il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti – è solo un primo passo”. “Non so dire se possa esserci una correlazione con la frana di gennaio – continua – sono tutte situazioni diverse tra loro e ognuna ha una propria specificità. Abbiamo la madre quarantenne che inspiegabilmente si è tolta la vita, ma anche il giovane con problemi familiari e quello che era agli arresti domiciliari. Sicuramente, questi numeri preoccupano se rapportati alla soglia di popolazione che vive nella nostra città”. “L’attivazione della psichiatria e, da settembre, del nuovo servizio di psicologia per venti ore settimanali – dice il direttore generale Asp di Caltanissetta Salvatore Ficarra – si inserisce in un progetto più ampio che punta a concentrare nella casa di comunità servizi diversi e integrati, rendendo più semplice per il cittadino trovare sul territorio risposte appropriate ai propri bisogni di salute”.