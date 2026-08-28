Campofranco piange la scomparsa del dott. Santino Schillaci: il cordoglio dell’amministrazione comunale

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione comunale di Campofranco partecipa con profondo dolore al lutto che ha colpito la comunità per la scomparsa del Dott. Santo Schillaci, per tutti “Santino”, medico di famiglia di intere generazioni di campofranchesi.

Per decenni il Dott. Schillaci è stato molto più di un professionista: è stato una presenza costante e rassicurante nelle case del nostro paese, punto di riferimento nei momenti di fragilità e di paura, sempre pronto ad ascoltare con quel sorriso e quella gentilezza che chiunque lo abbia incontrato ricorda. Disponibile a ogni ora, attento alla persona prima ancora che al paziente, ha esercitato la professione medica come un servizio alla comunità, facendo del bene a tantissime famiglie campofranchesi.

La sua scomparsa lascia un vuoto che va oltre l’ambito professionale e tocca l’intera comunità, che oggi si stringe con affetto attorno alla moglie, alle figlie e a tutti i familiari, ai quali il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale rivolgono le più sentite condoglianze.

I funerali si svolgeranno sabato 29 agosto alle ore 10:30 presso la Chiesa Madre di Campofranco. La camera ardente è allestita presso la sala del commiato in Piazza Crispi.