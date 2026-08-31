Spagna: dimentica figlio in stazione di servizio e guida per 140 km

Un uomo ieri sera ha dimenticato il figlio di dieci anni a una stazione di servizio di Aldea del Cano, nella provincia di Caceres in Estremadura, e ha guidato per 140 chilometri prima che le forze dell’ordine lo intercettassero. Lo riportano i media spagnoli. Il conducente si era fermato alle 20:30 nello stabilimento per fare rifornimento di benzina ed era ripartito lasciando li’ il ragazzo, senza che ne’ lui ne’ gli altri passeggeri – lo zio e il fratellino di sette anni del minore – si accorgessero della sua assenza. La Guardia Civil ha quindi disposto le ricerche del genitore, che alle 23:00, dopo essere stato rintracciato, ha fatto dietrofront per recuperare il figlio, che nel frattempo era stato affidato agli agenti.