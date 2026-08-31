Palermo, 70mila spettatori per il Jova Summer Party: ok il piano sicurezza

Oltre 70 mila spettatori hanno affollato l’ippodromo della Favorita di PALERMO per le due giornate del “Jova Summer Party 2026”, svoltesi sabato 29 e domenica 30 agosto. La complessa macchina della sicurezza e dell’ordine pubblico, pianificata in Prefettura e coordinata dalla Questura di PALERMO, ha visto l’impiego di circa 250 elementi delle forze dell’ordine al giorno tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e soccorritori del 118, affiancati dalle unità antiterrorismo UOPI e API. Il monitoraggio del flusso e del deflusso degli spettatori è stato garantito anche da un drone della Polizia, le cui immagini sono state trasmesse in tempo reale alla Sala Gestione Eventi della Questura. Predisposte inoltre misure straordinarie contro il caldo, tra cui nebulizzatori e autobotti d’acqua. Le operazioni di afflusso e deflusso si sono svolte regolarmente e senza alcuna criticità.