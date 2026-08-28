Si tuffa da uno scoglio ma finisce su un bagnante: è grave

Il soccorso alpino e speleologico della Campania è stato impegnato per un incidente avvenuto alla Baia di Ieranto, nel territorio di Massa Lubrense. La richiesta di soccorso è giunta direttamente alla centrale operativa di Cassano Irpino. A dare l’allarme una guida ambientale escursionistica che si trovava casualmente sul posto e aveva assistito all’incidente. Secondo quanto ricostruito, un giovane, durante un tuffo in mare, si era scontrato accidentalmente con un’altra persona che si trovava in acqua, perdendo immediatamente conoscenza. Il ragazzo, in stato di incoscienza, è stato recuperato dall’acqua e portato a riva dalle persone presenti, che hanno provveduto a liberargli le vie aeree. Il giovane è rimasto incosciente per circa quindici minuti. La guida ambientale che ha dato l’allarme disponeva dell’app GeoResQ: attraverso il sistema è stato quindi possibile geolocalizzare con precisione il luogo dell’incidente e fornire rapidamente le coordinate necessarie all’attivazione dei soccorsi. Considerata la dinamica dell’incidente e le condizioni riferite, la centrale del Soccorso Alpino e Speleologico ha richiesto immediatamente l’intervento dell’elisoccorso 118 di Salerno e ha contestualmente disposto l’invio di una propria squadra terrestre a supporto delle operazioni. L’elisoccorso ha raggiunto il target in circa venti minuti. L’équipe ha quindi provveduto alla valutazione, al trattamento e alla stabilizzazione del giovane, che è stato successivamente imbarellato e recuperato a bordo dell’elicottero. Parallelamente, un’ulteriore squadra del Soccorso alpino e speleologico si è avvicinata alla zona dell’intervento via mare, provenendo da Capri, grazie alla consolidata collaborazione operativa con la guardia costiera. Completate le operazioni di recupero, il ferito è stato trasportato in elicottero all’Ospedale del Mare di Napoli per gli accertamenti e le cure del caso.