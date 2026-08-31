Sanremo 2027, la reunion dei Maneskin all’Ariston è ufficiale

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Sanremo 2027 ospiterà la reunion dei Maneskin. Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi tornano insieme. La notizia era già nell'aria e lo stesso Stefano De Martino, direttore artistico e conduttore del Festival, ci aveva ironizzato sopra ad Ancona, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai, mantenendo però un alone di incertezza. "Non so se faranno la reunion però mi hanno detto che hanno una riunione da fare a Sanremo e molto probabilmente potrebbe essere che accada proprio la settimana del Festival. Non so", disse ironico il 3 luglio. Ora invece, a leggere la copertina del numero di Tv Sorrisi & Canzoni in edicola domani, pubblicata sui social del settimanale, sembra che sia arrivata la conferma ufficiale. Sulla cover infatti, dedicata proprio a De Martino, campeggia un virgolettato del direttore artistico e conduttore del festival che recita: "Tra gli ospiti, i Maneskin e star internazionali".

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