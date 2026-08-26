Neri Pozza inaugura La Casa della Frutta, un nuovo spazio per la cultura a Milano

(Adnkronos) – Martedì 1° settembre, alle ore 20, Neri Pozza Editore inaugura La Casa della Frutta, un nuovo spazio dedicato ai libri, alle idee e agli incontri, situato nei locali dello storico fruttivendolo di Via San Vittore 3, a Milano. Dopo aver festeggiato il rinnovamento dei locali della storica libreria Il Trittico, di cui è proprietaria, in un anno speciale – quello dell’ottantesimo anniversario dalla fondazione – la casa editrice invita la città a entrare nelle sue stanze e a scoprire questo nuovo luogo culturale. Oltre a ospitare eventi, presentazioni di libri, corsi, laboratori e mostre d’arte, La Casa della Frutta sarà anche sala riunioni e quartier generale di Neri Pozza, che dal 2022 ha la propria sede proprio al numero 3 di Via San Vittore. Ogni martedì mattina, la casa editrice “scende” dalle sue stanze per abitare uno spazio visibile a tutti, con l’obiettivo di abbattere la distanza fisica tra il mondo dei libri e i lettori. La festa d’inaugurazione vuole essere un’occasione di dialogo tra editori, autori, librai, lettori e professionisti del mondo culturale, ma anche il punto di partenza per uno scambio proficuo e duraturo con Milano e con tutte le persone che vivono di cultura, per arrivare direttamente ai cittadini e ai lettori. La scelta di mantenere il nome originale del negozio non è casuale: nell’idea di Neri Pozza, la cultura è vitamina e nutrimento fondamentale per lo sviluppo di ogni persona, proprio come la frutta che un tempo veniva venduta in queste stanze. In occasione dell’inaugurazione, Neri Pozza lancia "un appello e un manifesto – spiega un comunicato della casa editrice – affinché vengano creati sempre più spazi culturali nell’area urbana, a partire da Sant’Ambrogio, quartiere totalmente riqualificato dopo i lavori della linea M4. Un messaggio rivolto all’intera città, nella speranza che La Casa della Frutta sia il primo di tanti luoghi in cui la cultura, in tutte le sue forme, possa trovare casa e aprire la strada ad altri luoghi di aggregazione simili". "A La Casa della Frutta non si viene a fare la spesa, ma a fare scorta di parole. Qui ci si nutre di storie e di idee, vitamine quotidiane per tenere viva la mente. Questo spazio nasce per essere un punto d’incontro, un angolo vivo in cui la cultura smette di essere appuntamento straordinario e diventa pratica quotidiana. Qui ci si ferma, ci si incontra, si discute, si sperimenta – si legge nel manifesto de La Casa della Frutta – Legato alla casa editrice Neri Pozza e alla libreria Il Trittico, ma aperto al quartiere di Sant’Ambrogio e all’intera città, La Casa della Frutta è il luogo dove l’editoria esce dalle sue stanze per abitare la strada, diffondendo parole fresche, storie di stagione e pensieri conservati con cura. Abbiamo scelto di mantenere l’insegna del negozio originario perché crediamo nell’immaginario che porta con sé. La frutta è vitalità, piacere, nutrimento. E così deve essere anche la cultura: qualcosa che ci tiene vivi. Qualcosa che si sceglie, ogni giorno, come si sceglie cosa mettere in tavola. In un tempo che ci spinge a consumare in fretta, noi rivendichiamo l’importanza di un incontro in presenza, di un’idea che mette radici e che cresce con costanza. Vogliamo essere un presidio di senso in mezzo al rumore, un luogo dove si legge e si dialoga, si ascolta e si riflette, fino a germogliare". "A La Casa della Frutta abbiamo un obiettivo: fare della cultura un bene necessario e condiviso. Se credi che leggere sia una forma di resistenza e di cura; se pensi che la città abbia bisogno di luoghi che accendano il pensiero e l’immaginazione, allora questa è anche la tua Casa", conclude il manifesto. (di Paolo Martini)

—culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)