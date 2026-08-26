Nepal-Tibet, la frana travolge il confine: valanga di rocce e acqua spazza via tutto

(Adnkronos) – Una valanga di fango, rocce e fango travolge tutto al confine tra Nepal e Tibet. Una devastante alluvione spazza via ogni cosa al punto di confine di Rasuwagadhi, come documentano i video diffusi sui social.
"https://www.ilfattonisseno.it/wp-content/uploads/2026/08/frana_tibet_video-hd.mp4"—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
(Adnkronos) – Una valanga di fango, rocce e fango travolge tutto al confine tra Nepal e Tibet. Una devastante alluvione spazza via ogni cosa al punto di confine di Rasuwagadhi, come documentano i video diffusi sui social.