Minaccia il nipote di 9 anni con un coltello e ferisce la compagna, arrestato un uomo di 36 anni a Catania

CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato a Catania un 36enne accusato di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, a seguito di un’aggressione ai danni dei propri familiari scaturita probabilmente da una crisi di astinenza da stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, l’uomo avrebbe prima devastato l’abitazione della madre per poi inseguire quest’ultima, rifugiatasi in casa della figlia insieme al nipotino di 9 anni. Lì il 36enne avrebbe minacciato il bambino con un coltello e ferito al braccio la compagna, intervenuta per placare la sua furia.

L’intervento dei poliziotti ha permesso di disarmare e bloccare l’aggressore, soccorrendo la donna poi trasportata in ospedale. Dalle denunce emerse, l’uomo si era già reso responsabile di minacce di morte e maltrattamenti in famiglia legati alle continue richieste di denaro per la droga. Su disposizione della Procura, il 36enne è stato condotto in carcere.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).