Lecce-Roma, Di Francesco protesta su gol di Rodrigo Mora: cos’è successo

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Polemiche e proteste in Lecce-Roma. Oggi, lunedì 31 agosto, i giallorossi hanno sfidato i salentini nella trasferta del Via del Mare, valida per la seconda giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale. Di Francesco e i giocatori del Lecce hanno infatti protestato in maniera veemente in occasione del quarto gol della Roma di Rodrigo Mora, per un presunto tocco di braccio di Molina a inizio azione. Ma cos'è successo? Accade tutto al 66'. Molina si avventa su una palla vagante a centrocampo e prova a controllarla con il petto, ma finisce per colpirla con il braccio, che sembra attaccato al corpo. I giocatori del Lecce protestato immediatamente ma l'azione prosegue e la sfera arriva sui piedi di Malen, che serve Mancini in area. Il difensore alza la testa e vede Rodrigo Mora, che tutto solo batte Falcone per il poker giallorosso. Dopo la rete i giocatori del Lecce, così come la panchina di Di Francesco, ha protestato con l'arbitro che però ha convalidato la rete, con il silent check del Var a confermare la decisione del campo.

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