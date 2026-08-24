Kyrgios, l’ex tennista lo difende in lacrime: “Io ti perdono”

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José Luis Clerc difende Nick Kyrgios. Il tennista australiano è stato trovato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping all'Atp di Maiorca, venendo immediatamente sospeso dall'Itia e scatenenando le critiche da parte di chi non ha dimenticato la vera e propria crociata intrapresa contro Jannik Sinner allo scoppio del caso Clostebol. Dopo i tanti attacchi ricevuti, da Halep fino a Roddick, Kyrgios può però contare, a sorpresa, sulla solidarietà mostrata da Clerc, ex tennista argentino: "Nick, voglio dirti che ti voglio abbracciare, che voglio stare con te in questo momento così difficile della tua vita. È stata una cosa durissima quella che hai fatto, ma ti stai assumendo la responsabilità, stai affrontando il mondo intero", ha detto 'Batata' a Espn Tennis, lanciando una frecciata ai tifosi di Jannik Sinner, che hanno 'goduto' del caso. "So cosa stai passando perché anch'io ho avuto problemi quando ho smesso di giocare…", ha detto l'ex tennista argentino, che ha trattenuto a fatica le lacrime, "la voce mi si sta già incrinando. L'unica cosa che voglio dirti è che ti voglio abbracciare, caro Nick". "Dai che la vita è bella. Esci da tutto questo, stai con i tuoi cari, con la gente che ti ama", ha continuato, "io ti perdono. Ti mando un grande bacio e un grande abbraccio, come tennista e come padre di famiglia".

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