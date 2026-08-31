Incidente sul lavoro a Varese, operaio morto schiacciato da struttura di cemento

(Adnkronos) – Un muratore di 55 anni è morto oggi in un cantiere a Origgio (Varese) in seguito alla caduta di una soletta di cemento che lo ha schiacciato. I soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto automedica, ambulanza, personale dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine.

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