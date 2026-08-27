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Germania, due persone uccise in una scuola nel Brandeburgo: arrestato sospetto

AdnKronos

Germania, due persone uccise in una scuola nel Brandeburgo: arrestato sospetto

Gio, 27/08/2026 - 16:36

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(Adnkronos) – Due persone sono state uccise in una scuola di Gosen-Neu Zittau, nel Brandeburgo, a sud-est di Berlino. Lo riferiscono i media tedeschi, secondo cui le vittime sono una studentessa di 18 anni e un uomo di 30 anni. L'episodio è avvenuto in una scuola superiore della cittadina, dove è scattato un allarme e sono intervenute numerose forze di polizia e soccorso. La polizia ha confermato che si è verificato "un episodio di violenza" e che un uomo è stato arrestato in relazione ai fatti. Secondo i media locali, il 30enne sarebbe stato ucciso mentre cercava di fermare l'aggressore. Le circostanze dell'accaduto e il movente sono ancora oggetto di indagine. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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