Difterite, la Task Force Regionale esclude la presenza di un cluster epidemico. Caruso “Rafforzare la prevenzione”

PALERMO (ITALPRESS) – I due casi di difterite registrati a Palermo, entrambi riscontrati in minori dello stesso nucleo familiare, non rappresentano un cluster epidemico: è quanto è emerso nel corso della prima riunione della task force regionale sulle vaccinazioni che si è svolta nei locali dell’assessorato della Salute in piazza Ottavio Ziino, a Palermo.

“Non siamo di fronte a un’emergenza – afferma l‘assessore Marcello Caruso – ma a un campanello d’allarme che ci impone di rafforzare ulteriormente l’impegno per aumentare le coperture vaccinali, che risentono ancora degli effetti della pandemia di Covid-19. La riunione di oggi dell’organismo che ho fortemente voluto, e i cui componenti ringrazio per la professionalità e l’impegno con cui stanno affrontando questa situazione, è stata un’occasione importante per definire una strategia condivisa volta a rafforzare la prevenzione e promuovere ulteriormente le vaccinazioni”.

Punto di partenza dei lavori è stata la circolare che l’assessorato della Salute ha inviato a tutte le Asp siciliane, alle organizzazioni sindacali dei pediatri di libera scelta e agli ordini provinciali dei medici per indicare alcune misure straordinarie di recupero vaccinale della popolazione infantile tra 0 e 6 anni. Inoltre, la task force ha condiviso l’iniziativa dell’assessorato di fornire, a partire dall’1 settembre, l’accesso all’Anagrafe unica vaccinale regionale (Avur) anche agli operatori dei pronto soccorso: questo consentirà al personale sanitario dell’emergenza e urgenza di verificare più agevolmente lo stato vaccinale dei pazienti. Previsto, inoltre, sempre attraverso l’Avur, un monitoraggio sistematico delle coperture vaccinali, con l’obiettivo di individuare i territori e i distretti caratterizzati da livelli di vaccinazione insufficienti.

Sulla base dei risultati, le Asp potranno programmare interventi mirati, in collaborazione con pediatri di libera scelta, medici di medicina generale e le strutture ospedaliere che si occupano di malattie infettive. Per le aree nelle quali il monitoraggio evidenzierà maggiori criticità, saranno attivate specifiche iniziative, compresa l’istituzione di punti vaccinali all’interno degli istituti scolastici. Particolare attenzione, è stato sottolineato, sarà riservata anche ai punti nascita: la proposta condivisa dalla task force prevede che, in tutte le strutture pubbliche e private dell’Isola, ai genitori venga consegnato il libretto vaccinale del neonato, insieme all’indicazione della prenotazione presso il centro vaccinale dove effettuare la profilassi.

Tra le proposte figura anche il potenziamento della capacità diagnostica dei laboratori di microbiologia, per rendere più efficaci le diagnosi con particolare attenzione ai bambini non vaccinati. In programma, inoltre, la realizzazione di una nuova campagna regionale di promozione e comunicazione vaccinale, rivolta in particolare ai genitori e alle giovani coppie attraverso i consultori familiari.

La comunicazione sarà articolata per diversi target di popolazione e utilizzerà anche i social e il coinvolgimento di testimonial, con la collaborazione degli ordini professionali della sanità e dei giornalisti.

“La task force tornerà a riunirsi il 3 settembre. Stiamo lavorando concretamente e velocemente a tutela della salute dei più piccoli e della salute pubblica nel suo complesso”, conclude Caruso.

Intanto, dopo sette anni di chiusura, via Luigi Einaudi 26 torna a essere un punto di riferimento per la prevenzione allo Zen. Ha aperto oggi i battenti il nuovo centro vaccinale dell’ASP, il decimo attivo nella sola città di Palermo. A inaugurare simbolicamente l’attività è stata una mamma arrivata con i suoi due bambini per effettuare alcuni richiami vaccinali. La sede, rimasta chiusa dal 2019, si trova a pochi passi dal Consultorio familiare ed è dotata di una sala di attesa e accoglienza, un ambulatorio per la somministrazione dei vaccini e servizi igienici. Il centro sarà operativo anche domani e domenica 30 agosto, dalle ore 8.30 alle 14.30, nell’ambito dell’Open day organizzato dall’ASP Palermo per facilitare ulteriormente l’accesso alle vaccinazioni.

La struttura di via Einaudi è stata visitata oggi dall’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso e dal direttore generale dell’ASP Alberto Firenze, che hanno salutato gli operatori impegnati nella nuova sede. “La riapertura di questo centro allo Zen significa riportare un servizio di prevenzione vicino alle famiglie e ai cittadini del quartiere – sottolinea il direttore generale dell’ASP Palermo, Alberto Firenze – abbiamo voluto restituire alla comunità una sede che era chiusa dal 2019 e farlo proprio in un momento nel quale stiamo registrando una forte crescita delle richieste di vaccinazione. L’apertura straordinaria di questo fine settimana va nella stessa direzione: rendere l’accesso più semplice e consentire alle famiglie di verificare e completare i percorsi vaccinali previsti. Ringrazio gli operatori che stanno sostenendo questo impegno straordinario”.

La maggiore attenzione verso la prevenzione vaccinale trova conferma nei dati delle ultime giornate. Dal 17 al 28 agosto nei centri vaccinali dell’ASP di Palermo sono state effettuate complessivamente 11.424 vaccinazioni, rispetto alle 7.042 dello stesso periodo del 2025, con un incremento del 62,2%. Nello stesso periodo sono state somministrate 1.407 dosi di vaccino esavalente, contro le 860 del 2025, con una crescita del 63,6%. Nella sola giornata di oggi, 28 agosto, sono state effettuate 999 vaccinazioni, di cui 121 di esavalente.

Nel fine settimana i seguenti centri saranno aperti in modalità Open day, con accesso diretto senza alcuna prenotazione, dalle ore 8.30 alle 14.30: Casa del Sole, via Luigi Sarullo 19, Palermo: sabato 29 agosto; Pietratagliata, via Crocifisso a Pietratagliata 50, Palermo: sabato 29 e domenica 30 agosto; Massimo D’Azeglio, via Massimo D’Azeglio 6A, Palermo: sabato 29 e domenica 30 agosto; Pallavicino, via Spata 25, Palermo: sabato 29 e domenica 30 agosto; ZEN, via Luigi Einaudi 24, Palermo: sabato 29 e domenica 30 agosto; Bagheria, piazza Lizst 32/34, Bagheria: sabato 29 e domenica 30 agosto; Misilmeri, via Orto Botanico, Misilmeri: sabato 29 e domenica 30 agosto; Partinico, via Siracusa 2, Partinico: sabato 29 e domenica 30 agosto; Carini, piazza San Francesco 1, Carini: sabato 29 e domenica 30 agosto; Corleone, via Don Colletto, Corleone: sabato 29 agosto; Lercara Friddi, via delle Rose 32, Lercara Friddi: sabato 29 agosto.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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