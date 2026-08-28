Coppa Italia Serie D. Obiettivo qualificazione per la Nissa che al “Tomaselli” affronta l’Igea Virtus

Dopo la presentazione ufficiale della Nissa lo scorso 27 agosto, per i biancoscudati del presidente Luca Giovannone è già tempo di primi appuntamenti ufficiali stagionali. Domenica al “Tomaselli” arriva la Nuova Igea Virtus per il primo turno di Coppa Italia. La partita si giocherà in gara unica domenica 30 agosto alle ore 16. Qualora dovesse concludersi in parità dopo i 90 minuti regolamentari, si andrà direttamente ai tiri dal dischetto per stabilire chi conquisterà la qualificazione al turno successivo.

La Nissa arriva a questa prima sfida ufficiale della stagione con un ruolino di marcia immacolato, dal momento che ha fin qui vinto tutti gli allenamenti congiunti che ha giocato. Ovviamente, più del risultato, quello che è sembrato emergere ammirando da vicino la squadra, è stato soprattutto il percorso di crescita che il gruppo ha mostrato sul piano del ritmo, ma anche dei movimenti con o senza palla e della condizione fisica generale.

Essendo ancora a fine agosto, non è difficile pensare che la squadra debba completare un percorso di crescita che le consenta di affrontare da protagonista questa prima parte di stagione. L’avversaria di domenica è di quelle toste. L’Igea Virtus è squadra molto ben organizzata. Tuttavia, si tratta di un complesso contro il quale la Nissa è chiamata a vincere per centrare il suo primo obiettivo stagionale che è quello della qualificazione al turno successivo.

Una Nissa che potrà anche contare sull’apporto di un pezzo da novanta come Andrea Di Grazia, ma anche di elementi come Maltese in difesa e Catalano a centrocampo, senza dimenticare Panattoni, autentica rivelazione di questa prima parte della stagione in casa Nissa. In ogni caso, il tecnico Ciccio Di Gaetano ha solo l’imbarazzo della scelta per scegliere gli undici che scenderanno in campo dal primo minuto.

Insomma, ci sarà tanto da vedere e da poter ammirare domenica 30 agosto al “Tomaselli” per una Nissa che proverà a centrare il suo primo obiettivo stagionale con la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia, nel contesto di una stagione che si annuncia importante per i colori biancoscudati. Arbitrerà Nissa – Nuova Igea Virtus Andrea Copelli di Mantova, coadiuvato dai collaboratori di linea Nicolo’ Matteo Presta di Cosenza e Ivan Aliano di Reggio Calabria. (Foto Claudio Vicari – Nissa FC)