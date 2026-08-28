Coppa Italia Eccellenza. La Sancataldese affronta al Valentino Mazzola” il Kamarat nell’andata del 1° turno con solo 100 posti disponibili

Tutto pronto per l’esordio ufficiale in Coppa Italia di domenica 30 agosto per il primo turno di Coppa Italia tra Sancataldese di Davide Boncore e Kamarat. Si tratta del turno di andata. In settimana la squadra ha lavorato tanto e bene per farsi trovare già bella e pronta alla prima stagionale di Coppa Italia. La società verdeamaranto nelle ultime ore ha fatto un’importante comunicazione ai suoi tifosi: la disponibilità per la gara d’esordio con il Kamarat è per soli 100 biglietti.

“Purtroppo – ha spiegato la società – l’impianto non è ancora nella sua piena disponibilità e il settore più capiente non è al momento agibile. Per questo motivo, l’accesso sarà garantito esclusivamente nei due settori attualmente aperti, con una capienza massima e tassativa, garantita al pubblico di casa, di soli 100 posti”.

I posti andranno sicuramente a ruba, per cui l’invito della società verdeamaranto è stato di affrettarsi per non perdersi un solo istante dell’esordio stagionale della Sancataldese. Questi i prezzi dei biglietti:

• Tribuna Locale: 12 € (Ticket + prevendita + commissioni)

• Settore Ospiti: 12 € (Ticket + prevendita + commissioni)

PUNTI VENDITA AUTORIZZATI:

• Tabaccheria Menna (C.so Vittorio Emanuele 98)

• Tabaccheria Cammarata (C.so Vittorio Emanuele 13)

I biglietti saranno acquistabili esclusivamente in prevendita fino alle ore 18:00 di sabato 29 agosto. Sancataldese – Kamarat, andata del primo turno di Coppa Italia, sarà arbitrata da Giuseppe Scalavino di Palermo, con guardalinee Antonio Lalomia di Enna e Francesco Biondolillo di Palermo.