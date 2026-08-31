Chiara Ferragni, malore in vacanza in Perù: la foto con la maschera per l’ossigeno

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Paura per Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale ha accusato un malore durante il viaggio in Perù insieme al fidanzato José Hernandez. Tutto è cominciato dopo il trekking alle Montagne Arcobaleno, una delle mete turistiche più note del Paese sudamericano. La destinazione, tuttavia, si trova a oltre 5000 metri di altitudine e, proprio dopo la visita, una volta rientrata a Cuzco Ferragni ha iniziato ad avvertire i primi sintomi. L'imprenditrice ha raccontato sui social la disavventura. Inizialmente sembrava che fosse andato per il meglio: dopo essere rientrata dalle montagne e aver fatto una doccia, l'ex moglie di Fedez è uscita nel centro della città per mangiare una pizza. E in quel momento che il problema si è manifestato. "Ho sentito una botta di calore. Mi sembrava di non respirare bene e che il mio braccio non si muovesse bene", ha raccontato. Chiara tornata subito in hotel ha utilizzato una bombola d’ossigeno, che ha tenuto per circa un quarto d'ora: "Poi sono stata bene". L'imprenditrice infine ha ammesso di aver sottovalutato gli effetti dell'altitudine e la possibilità di accusare un malore dopo il trekking. L'episodio, infatti, non è un caso isolato: può verificarsi durante i soggiorni ad alta quota, dove la possibilità di ossigeno è ridotta e può causare quindi un malore momentaneo.

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