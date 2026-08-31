America’s Cup, a Nisida arrivano gli AC40 di GB1 e La Roche-Posay Racing Team

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A Nisida, il conto alla rovescia per la regata preliminare dell’America’s Cup è già cominciato. Dopo Alinghi, sono arrivati oggi poco prima delle 14 i britannici di GB1 e i francesi di La Roche-Posay Racing Team, con i loro AC40 destinati alla Preliminary Regatta di Napoli, il secondo appuntamento ufficiale del percorso verso l’America’s Cup 2027. L’arrivo, nell’area militare del porticciolo, è stato reso più complesso dal forte vento e dalle condizioni meteo-marine avverse. Dopo alcune ore di attesa, al largo di Bagnoli è comparso il pontone galleggiante che trasportava i due AC40 di GB1 – quello del Team Principal e quello dell’equipaggio Women & Youth – insieme all’AC40 del team francese.

Le tre imbarcazioni sono state sollevate dalla chiatta attraverso una gru e trasferite sulla banchina. Da domani inizieranno le operazioni di rimozione degli imballaggi e le attività propedeutiche alla messa in acqua e alla navigazione. A documentare l’intero arrivo sono state le immagini realizzate da Sport e Salute, soggetto attuatore dell’evento incaricato dal Governo italiano. Intanto, sul Golfo di Napoli continuano gli allenamenti di Alinghi. Gli svizzeri hanno iniziato la sessione poco dopo le 10, concludendola intorno alle 17. Per il team è ora previsto qualche giorno di pausa prima della ripresa delle attività in programma la prossima settimana. Il calendario degli arrivi prosegue. Domani Emirates Team New Zealand consegnerà a Nisida i propri container, mentre mercoledì è previsto lo sbarco dei due AC40 impegnati nella Preliminary Regatta. Giovedì sarà la volta degli statunitensi di American Racing. Ancora qualche giorno di attesa, invece, per Luna Rossa. Domani sera sarà a Napoli Max Sirena, Skipper e Team Principal, mentre l’equipaggio italiano continuerà la preparazione nella base allestita all’interno dei Cantieri Palumbo, a Calata della Marinella. È attualmente programmato per il 14 settembre l’arrivo a Nisida dei due AC40 tricolori. ‎



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