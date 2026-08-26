Alluvione in Nepal, la forza dell’acqua abbatte un ponte e spazza via le case

(Adnkronos) – Una violenta alluvione ha colpito il distretto di Rasuwa, nel nord del Nepal, al confine con il Tibet. L'acqua ha travolto alcuni villaggi e danneggiato infrastrutture, tra cui una diga idroelettrica. Secondo i funzionari locali, l'alluvione potrebbe essere stata provocata dallo scioglimento della neve caduta nel fiume Bhote Koshi, che scorre dal Tibet verso il Nepal. Nelle immagini condivise sui social l'acqua spazza via ogni cosa, distrugge case e un ponte.

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