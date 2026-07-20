Vicenda dei 4 cuccioli morti dopo l’abbandono sotto il sole cocente: LNDC Animal Protection annuncia di aver sporto denuncia

Le immagini arrivate da Sciacca, in provincia di Agrigento, sono destinate a rimanere impresse nella memoria di chiunque le abbia viste. Quattro cuccioli morti, lasciati su un terrazzo sotto il sole cocente, mentre la loro mamma, una pastore abruzzese, si aggira disperata tra i piccoli in fin di vita e il parapetto del terrazzo, guaisce, cerca aiuto, tenta inutilmente di richiamare l’attenzione di qualcuno che possa salvarli. Un video che circola sui social e che restituisce tutta l’angoscia di un animale costretto ad assistere impotente alla morte dei propri cuccioli. Secondo quanto emerso, il proprietario dei cani è stato denunciato dalle autorità mentre i cani sopravvissuti, due cuccioli e tre adulti, sono stati posti sotto sequestro.

Di fronte a questa ennesima tragedia, LNDC Animal Protection annuncia di aver presentato denuncia e seguirà con attenzione l’evolversi della vicenda, affinché vengano accertate tutte le responsabilità e applicate le sanzioni previste dalla legge.

“Non ci sono parole per descrivere il dolore che trasmettono quelle immagini”, dichiara Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “Il video della mamma che si muove freneticamente tra i corpi agonizzanti dei suoi cuccioli e si sporge dal parapetto del terrazzo, cercando disperatamente un aiuto che non arriverà mai, è qualcosa che spezza il cuore. Chi continua a sostenere che gli animali non provano emozioni dovrebbe guardare quei pochi secondi: c’è tutta la disperazione di una madre che sta perdendo i propri figli.”

Secondo LNDC Animal Protection, non si tratta di una semplice negligenza, ma dell’ennesima dimostrazione di quanto sia pericoloso affidare un animale a chi non possiede il minimo senso di responsabilità. Lasciare dei cani esposti per ore alle temperature torride di questi giorni significa condannarli a una morte atroce, lenta e dolorosa.

“Ogni estate assistiamo a episodi drammatici provocati dal caldo, ma questa vicenda colpisce in modo particolare per la sofferenza documentata dalla madre dei cuccioli”, prosegue Rosati. “Quel suo continuo cercare qualcuno, quei lamenti dei cuccioli, quei tentativi di avvicinarsi ai piccoli agonizzanti rappresentano un atto d’accusa contro l’indifferenza umana. È impossibile guardare quel video senza provare indignazione e vergogna.”

LNDC Animal Protection ricorda che detenere un animale comporta precisi doveri di cura e tutela. Con le temperature estreme che stanno interessando gran parte del Paese, è indispensabile garantire sempre acqua fresca, zone d’ombra e condizioni compatibili con il benessere degli animali.

L’associazione auspica che il procedimento giudiziario faccia piena luce sui fatti e che vengano applicate le massime sanzioni previste dalla normativa vigente, affinché un episodio di tale gravità non rimanga impunito. Allo stesso tempo, rinnova l’appello ai cittadini affinché segnalino immediatamente alle forze dell’ordine situazioni di cani lasciati sotto il sole, senza acqua o in evidente stato di sofferenza: intervenire tempestivamente può fare la differenza tra la vita e la morte. (Foto LNDC Animal Protection).