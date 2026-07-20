Salute

Caltanissetta. Il 22 luglio convocato Consiglio comunale monotematico sulla Relazione annuale del Sindaco

Redazione 1

Caltanissetta. Il 22 luglio convocato Consiglio comunale monotematico sulla Relazione annuale del Sindaco

Lun, 20/07/2026 - 14:59

Condividi su:

CALTANISSETTA. Con determinazione della Conferenza dei Capigruppo del 3 luglio, il Presidente del Consiglio, Gianluca Bruzzaniti, ha convocato il Consiglio comunale monotematico per mercoledì 22 luglio 2026 alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare di Palazzo del Carmine.

Un unico punto all’ordine del giorno: “Relazione Annuale del Sindaco: Avv. Walter Calogero Tesauro – Giugno 2025 – Giugno 2026”.

I cittadini che desiderano assistere alla seduta del Consiglio comunale, oltre che in presenza, possono farlo in diretta streaming collegandosi alla seguente piattaforma web: https://caltanissetta.consiglicloud.it.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta