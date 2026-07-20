Sequestrato un impianto di recupero e trattamento di rifiuti a Racalmuto, in provincia di AGRIGENTO. In azione i carabinieri del Centro anticrimine natura di AGRIGENTO, con il supporto del personale tecnico dell’Arpa Sicilia e il coordinamento della procura agrigentina. Nel corso dell’ispezione sarebbero state riscontrate alcune difformità rispetto alla normativa ambientale e alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata per l’esercizio delle attività di recupero e trattamento dei rifiuti. Il sequestro ha interessato un’area di circa 2.500 metri quadrati, quattro macchine operatrici, ventuno imbarcazioni provenienti dall’isola di Lampedusa e utilizzate nelle traversate dei migranti, quattro cassoni scarrabili contenenti rifiuti solidi urbani indifferenziati, cinquanta contenitori in plastica della capacità di mille litri, alcuni dei quali contenenti oli esausti, e dieci cassoni in ferro con rifiuti di diversa natura tra loro miscelati. Effettuato anche il campionamento dei materiali presenti sulle imbarcazioni allo scopo di accertarne la composizione e verificare l’eventuale presenza di sostanze tali da determinarne la classificazione come rifiuti pericolosi. Le indagini sono tuttora in corso e sono finalizzate a verificare la corretta caratterizzazione dei rifiuti, la conformità delle operazioni di trattamento effettuate e le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi della filiera. (