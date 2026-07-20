“ìSutera Svelata incontra la sua community: il 24 luglio 2026 appuntamento con il secondo Meet Up del progetto

SUTERA – Dopo il successo della prima stagione e il crescente entusiasmo della community, l’associazione G.O.D (Gruppo Onuri e Dignità) di Sutera organizza il secondo Meet Up di Sutera Svelata, un’occasione speciale per incontrare dal vivo tutte le persone che hanno seguito e sostenuto il progetto in questi mesi. L’appuntamento è in programma venerdì 24 luglio 2026, dalle 19:00 alle 20:00, presso il Ristorante La Pineta di Sutera (CL). L’evento, gratuito e su prenotazione, nasce con l’obiettivo di promuovere il progetto “Sutera Svelata” e creare un momento di confronto e condivisione tra il team e la community, accompagnato da un aperitivo offerto dal team. Durante l’incontro saranno raccontati i risultati raggiunti dal progetto, l’evoluzione del format e le prospettive future. Sarà inoltre l’occasione per conoscere i protagonisti che contribuiranno alla realizzazione della seconda stagione e, soprattutto, assistere in anteprima esclusiva alla proiezione del primo episodio della nuova stagione, la cui pubblicazione ufficiale è prevista per il 27 luglio. Il Meet Up rappresenta un nuovo passo nel percorso di crescita di Sutera Svelata, nato per valorizzare il territorio attraverso una comunicazione digitale moderna e coinvolgente e oggi sempre più orientato a costruire un legame diretto con il proprio pubblico. Per chi desidera proseguire la serata in compagnia, il Ristorante La Pineta ha riservato ai partecipanti, esclusivamente su prenotazione, uno speciale “Menù Svelato”, pensato appositamente per l’evento. La partecipazione è solo su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri sulla locandina. Sutera Svelata conferma la volontà di trasformare una semplice community digitale in una vera comunità di persone unite dall’amore per Sutera, la sua storia e le sue tradizioni. Un appuntamento che segna l’inizio di una nuova fase del progetto, sempre più partecipata e condivisa.