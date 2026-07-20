Caltanissetta. Commemorata dalla sezione distrettuale dell’ANM la Strage di Via D’Amelio con due eventi

CALTANISSETTA. La Giunta ANM Sezione distrettuale di Caltanissetta comunica che in data 16 e 19 Luglio 2026 , nel ricordo delle vittime della strage di Via D’Amelio in cui furono barbaramente uccisi Paolo Borsellino e Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, hanno avuto luogo due eventi di cui il primo il 16 Luglio , presso il Palazzo di Giustizia di Caltanissetta ,che ha visto la partecipazione del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta ,del Procuratore Generale della Corte di Appello e del Procuratore della Repubblica di Caltanissetta oltre al Comandante Provinciale dei Carabinieri, ed al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, unitamente al Questore di Caltanissetta ,al Vicario del Prefetto ed al Sindaco e Vice Sindaco di Caltanissetta.

Si è voluto ricordare Paolo Borsellino e la sua scorta con il linguaggio della musica grazie all’Orchestra del Conservatorio Vincenzo Bellini di Caltanissetta, la musica come voce per rompere il silenzio dell’omertà e promuovere quel movimento culturale contro le mafie che anche Borsellino auspicava.

La musica che, con la sua straordinaria forza emotiva, rifiuta ogni retorica e si fa invito alla riflessione, intimo e solenne al tempo stesso.

Sono state esposte alcune opere della pittrice Rosalba Mangione dal forte impatto emotivo e tra queste una dedicata all’agenda rossa di Paolo Borsellino.

Il secondo appuntamento si è svolto il 19 Luglio 2026 presso il Tribunale Di Gela e, all’insegna della memoria e della legalità, è stata apposta una targa all’interno del Tribunale di Gela in memoria di Gaetano Giordano, ucciso sotto casa a Gela per avere denunciato il pizzo sotto gli occhi del figlio Massimo, alla presenza della moglie Franca Evangelista e dei figli, del Presidente del Tribunale di Gela, dei rappresentanti delle forze dell’ordine e del Comune di Gela.

Nel corso dell’evento è stato proiettato il docufilm “Falcone e Borsellino. Il Fuoco della Memoria” , alla presenza del regista Aldo Sarullo e del Fotoreporter Franco Lannino.

Sono stati consegnati al gruppo Scout CNGEI di Niscemi i fondi raccolti durante la partita della Legalità tenutasi il 23 Maggio 2026 presso lo Stadio Tomaselli di Caltanissetta.