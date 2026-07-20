Incendio a ENNA, in fiamme il bosco di contrada Baronessa

Ancora un incendio ancora a contrada Baronessa che sta divorando il bosco . Il rogo, alimentato dal vento e dalle alte temperature, sta risalendo il costone in direzione delle abitazioni situate oltre l’ospedale Umberto I. Sul posto quattro autobotti del Corpo Forestale e tre squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nel tentativo di contenere l’avanzata delle fiamme. Sono stati allertati anche la protezione civile e gli operai impegnati nel cantiere della nuova stazione ferroviaria. In zona ci sono tante aziende agricole. Da due giorni la zona è sotto assedio del fuoco e sarebbero andati in fumo decine di ettari di macchia mediterranea e ora anche bosco.