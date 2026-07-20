A Butera rientrata l’emergenza incendi: la Chiesa Madre ha accolto le persone evacuate

BUTERA. È finalmente rientrata l’emergenza incendi che nelle ultime ore aveva tenuto col fiato sospeso la comunità di Butera. La situazione è tornata alla normalità e il vasto rogo che aveva minacciato il centro abitato, avvicinandosi pericolosamente ad alcune zone periferiche, è stato completamente domato.

Le chiese messe a disposizione per l’accoglienza – in particolare la Chiesa Madre e la chiesa della zona Santa Maria di Gesù – hanno concluso il loro presidio straordinario, dopo essere rimaste aperte per offrire rifugio e assistenza a chiunque ne avesse necessità.

Durante le fasi più critiche, la maggior parte dei residenti delle aree a rischio aveva preferito rimanere nei pressi delle proprie abitazioni per monitorare la situazione, mentre la macchina dei soccorsi lavorava a pieno ritmo. Decisivo per lo spegnimento è stato il massiccio intervento delle forze in campo: i continui lanci d’acqua da parte dei Canadair nelle zone più impervie e l’estenuante lavoro da terra dei Vigili del Fuoco, affiancati da Carabinieri, Polizia Locale e volontari della Protezione Civile, hanno permesso di contenere e infine estinguere il fronte del fuoco.

Ora che le fiamme sono state domate e la viabilità è stata ripristinata, in paese si procede con la bonifica dei luoghi e la conta dei danni, ma la tensione è ormai alle spalle.